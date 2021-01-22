شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمصادرة "الشيشة" من كافيهات ومقاهى الأزبكية والمقطم استجابة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بتكليف محافظة القاهرة ورئيسى حيى المقطم والأزبكية بتنظيم عدد من الحملات بعد أن تلقت الوزارة خلال اليومين الماضيين مجموعة من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بقيام عدد من الكافيهات والمقاهى فى مناطق مختلفة بتلك الأحياء باستغلال أرصفة ومداخل العمارات السكنية بالإضافة إلى مخالفة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة فيما يخص فيروس كورونا وتقديم الشيشة للمترددين بالإضافة الى وجود أعداد كبيرة من الباعة الجائلين فى الكثير من الشوارع الرئيسية والتى تعوق حركة المرور وسير المواطنين.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى استمرارًا لسلسة الحملات التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لإعادة الانضباط للشارع المصرى والتى كان آخرها فى أحياء حلوان وشرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والخانكة والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والدقى بالجيزة لإزالة الاشغالات والمخالفات والاستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهى والكافيهات وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأكد شعراوى، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاهى والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الاجراءات الوقائية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات وزير التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى قيام إدارة المرافق والإشغالات والجهات المعنية بحى الأزبكية بعدد من الحملات على كافة مناطق الحى، حيث تم رفع وإزالة بعض المخلفات والاشغالات الموجودة بشوارع "كلوت بك / زكي/ سوق التوفيقية / على الكسار / منطقة تطوير الالفى" كما تم مصادرة عدد كبير من "الشيشة" التى يستخدمها المترددين على تلك المقاهى والكافيهات المخالفة، ورفع كميات كبيرة من القمامة من عدد من الميادين والشوارع الرئيسية والتى تشوه المظهر الحضارى.

وطالب شعراوى، رئيس حى الأزبكية باستكمال إزالة كافة المخالفات والاشغالات الموجودة بالحى، والتى تعوق سير المواطنين وحركة المرور خاصة فى فترات المساء بصورة يومية، كما وجه المسئولين بالحى بتكثيف الحملات لإزالة أى اشغالات أو مخالفات موجودة والاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها باعتبار ذلك معيار رئيسى فى تقييم القيادات بالمحليات.

وفى السياق ذاته قام حى المقطم بتنظيم عدد من الحملات على مدار عدة أيام خلال هذا الأسبوع على الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مجابهة فيروس كورونا، وقيام بعض المقاهى والكافيهات بتقديم الشيشة، واستغلال البعض للأرصفة ووجود بعض الاشغالات والمخالفات التى تؤثر على حركة المواطنين والسيارات، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير أكثر من 112 محضر عدم ارتداء كمامات الواقية لكورونا بالإضافة الى محاضر الإشغالات ومصادرة أكثر من 850 شيشة كانت تقدم للمواطنين المترددين على الكافيهات والمقاهى، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد من المحال والورش التى خالفت مواعيد غلق المحلات العامة .

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للتنبيه على رؤساء الأحياء بالمحافظة بالتصدى بكل حسم لأى محاولات لمخالفة الإجراءات الوقائية و الاحترازية لكورونا واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة يقوم بالمرور على الأحياء والمدن التى تم إجراء الحملات بها للتأكد من عدم عودة المخالفات والإشغالات مرة أخرى، كما يقوم القطاع بالمرور المفاجئ على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لمتابعة عدد من المحاور وعلى رأسها منظومة النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين.