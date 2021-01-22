شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن 5 محاور رئيسية لمؤتمر حوار الأديان المقرر عقده مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الالكترونى، محاور مؤتمر الوزارة الذى يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يومى 13 و 14 مارس المقبل تحت عنوان : " حوار الأديان والثقافات "، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث ينطلق المؤتمر فى إطار دعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعى الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنسانى، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة.

وقالت الوزارة إن المحور الأول سيكون تحت عنوان "مفهوم الحوار وغاياته "، فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا .

المحور الثانى هو عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد، والمحور الثالث هو الحوار والمشترك الإنسانى : دينيًّا وثقافيًّا، والمحور الرابع هو الحوار واحترام خصوصية الآخر : دينيًّا وثقافيًّا، والمحور الخامس بعنوان "أثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنسانى"، والمحور السادس "عوامل نجاح الحوار ".