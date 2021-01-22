شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 58 شابًا والتفتيش على 302 منشأة بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 58 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 172 طالب عمل .

وأوضح فريد سنوسى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر ديسمبر الماضي- أن المديرية قامت باستخراج 80 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وعقد 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 39 متدرباً .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 85 منشأة بنظام الدورى النهارى، والقيام بـ 11 حملة، وتحرير 18 محاضر سلامة وصحة مهنية، والقيام بـندوتين توعية، وفى مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 302 منشأة وتسجيل 20 مخالفة، بالإضافة إلى بحث شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالى .

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحياً، فقد قامت المديرية بصرف منحاً للرعاية الصحية لـ 67 عاملاً من المسجلين بالوحدة بإجمالى 40 ألف جنيه .