شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: المؤتمر الإسلامى الدولى «حوار الأديان والثقافات» مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المؤتمر الإسلامى العالمى تحت عنوان «حوار الأديان والثقافات» يومي ١٣ و١٤ مارس القادم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .



قال د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: ينطلق المؤتمر في إطار دعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعي الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنساني، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة .

تتضمن محاور المؤتمر ستة محاور رئيسية هي: المحور الأول: «مفهوم الحوار وغاياته» فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا، المحور الثاني: «عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد»، المحور الثالث: الحوار والمشترك الإنساني: دينيًّا وثقافيًّا، المحور الرايع: «الحوار واحترام خصوصية الآخر: دينيًّا وثقافيًّا»، المحور الخامس: «أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني» أما المحور السادس والأخير فهو: «عوامل نجاح الحوار» .

ومن المقرر أن تعلن وزارة الأوقاف لاحقا على موقع الوزارة عن ضوابط المشاركة في فعاليات المؤتمر.