شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح 12 مسجدًا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت مديرية أوقاف شمال سيناء فتح 12 مسجد للصلاة بالمحافظة، بعد إغلاقها لمدة أسبوع بسبب مخالفة المصلين للإجراءات الاحترازية وقواعد مواجهة فيروس كورونا التي وضعتها وزارة الأوقاف.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه تم إعادة فتح المساجد التي تم إغلاقها لمدة تتراوح ما بين 5 ألي 7 أيام بعد تعهد رواد ومرتادي المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخرى.

أشار جمعة إلى قيام لجان من المديرية والإدارات التابعة للمديرية بالمرور بصورة مستمرة على المساجد في مختلف مدن ومراكز المحافظة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا على إغلاق المساجد المخالفة لتعليمات وزارة الأوقاف.

ناشد جمعة، رواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الصلوات وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل وارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل.