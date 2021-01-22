شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية في سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت هدي مغربي، رئيس مدينة سفاجا أعمال لجنة الضبطية القضائية للتفتيش على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

أوضحت رئيس المدينة، توقيع 10 غرامة مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة خلال حملات مرور وتفتيش في الاكمنة والمحلات بموجب قرار منح الضبطية القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أضافت المغربي أن الأجهزة المختصة بالوحدة المحلية قامت بالمرور على المنشآت والمحال لمراقبة الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وفي إطار قرار رئيس الوزراء بتحرير مخالفات للممتنعين عن ارتداء الكمامات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى ان الأجهزة التنفيذية في المدينة بدأت تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، حيث تم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيجري تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.