شكرا لقرائتكم خبر عن «النور في القرآن الكريم».. موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «النور في القرآن الكريم».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن القرآن الكريم تحدث عن النور حديثًا عظيمًا بمعان متعددة، فتحدث عن نور الحق تبارك وتعالي وهو أعظم وأشرف نور، كما تحدث عن نور نبينا محم صلي الله عليه وسلم، والذي أرسله الله ليضيء حياة الناس بالرحمة واللين.

وأشار جمعة إلى أن الإيمان بالله نور يضئ القلوب ويهديها إلى الحق ويكسبها الطمأنينة والسكينة، والصلاة أيضًا نور، والشهادة في سبيله نور، والوضوء نور المؤمن، مؤكدًا أنه ما أحوجنا إلى التمسك بأنوار القرآن الكريم لتكون لنا سبيل الهداية والنجاة في الدنيا والآخرة.

ولفت جمعة إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة، وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.