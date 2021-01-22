شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: «دكان الفرحة» أدخل السعادة على قلوب السيناوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن مبادرة «دكان الفرحة» التي تم تنفيذها في محافظة شمال سيناء كإحدى مبادرات صندوق تحيا مصر، أدخلت الفرحة في قلوب السيناوية.

وأكد المحافظ، في تصريح، على التعاون المستمر بين صندوق تحيا مصر ومحافظة شمال سيناء لإيفاد عدد من القوافل لدعم أهالي المحافظة، موجهًا التحية والتقدير لمجلس أمناء الصندوق والمدير التنفيذي على دعم المحافظة.

أشار المحافظ إلى قيام الصندوق مؤخرًا بتوزيع مستلزمات الزواج على 50 عروسا من الأولى بالرعاية، إلى جانب توزيع 10 آلاف قطعة ملابس جديدة، على الأسر الأكثر احتياجا، وتوزيع 50 دراجة هوائية على الأطفال الأيتام، وكذا توزيع 3 آلاف لحاف وبطانية، على الأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع أدوات نظافة وأدوات عناية شخصية على ألفي أسرة من الأسر الأولي بالرعاية أيضا.