شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة: منظومة متكاملة للتنمية الزراعية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه تم وضع منظومة متكاملة للتنمية الزراعية في محافظة شمال سيناء وخاصة منطقة وسط سيناء.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، أن عام ٢٠٢١ سيكون هو عام الزراعة واستصلاح وزراعة مساحة 271 ألف فدان جديدة تضاف إلى رقعة الأراضى الزراعية باستخدام المياه الناتجة من محطة معالجة مياه بحر البقر وفقا لتوجيهات الرئيس بدعم التنمية من خلال منظومة الزراعة ودعم التنمية في وسط سيناء .

أشار المحافظ إلى أن الجهات المعنية بدأت في مشروع توصيل مياه محطة بحر البقر إلى منطقة وسط سيناء، وذلك لخلق مجتمعات جديدة. لفت المحافظ إلى أن مدة تنفيذ مشروع وصول المياه إلى منطقة وسط سيناء 3 سنوات، معلنًا عن إنشاء 3 مدن جديدة و35 تجمعا سكنيا لاستيعاب التوسعات الجديدة في منطقة وسط سيناء.