شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تناشد المستحقين لـ«الوحدات الروضة» تسديد القيمة التقديرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أهالي منطقة زرزارة الذين تم ادارج أسمائهم ضمن المرحلة الأولى «أ» التوجه إلى الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لتسديد القيمة المستحقة في موعد أقصاه الخميس المقبل تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية بحي الروضة.

أوضحت رئيس المدينة، أن محافظ البحر الأحمر، وافق على تخفيض 50 % من قيمة المرافق للبلوكات بمساكن بديل العشوائيات ومقدم الوحدات السكنية من 10 آلاف إلى 5 آلاف وتقسيط الباقي على 30 سنة تخفيفاً على كاهل المواطنين استجابة لمطالب المواطنين المنتفعين بهذه الوحدات.

وأضافت أنه تقرر تطبيق القرار بأثر رجعي حتى يستفيد كافة المواطنين المستحقين للوحدات من التخفيضات ولتخفيف الأعباء المعيشية عليهم. وطالبت رئيس المدينة، بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمعرفة القيمة التقديرية طبقا لطبيعة حالة كل مواطن وسدادها تمهيدا لتسليم الوحدات عقب انتهاء أسبوع التوريد مباشرة.