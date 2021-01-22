شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروعات خدمية خلال العيد القومي لشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية خلال احتفال المحافظة بذكري تحرير سيناء في 25 أبريل القادم.

أكد المحافظ، في تصريحات صحفية، الانتهاء من عدد من المشروعات والمرافق الخدمية للمواطنين وتجهيزها للافتتاح في 25 أبريل القادم بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة من بينها المنطقة الحرفية وسوق الجملة الجديد بالعريش، إلى جاب عدد من مشروعات المرافق والخدمات لتيسير سبل الحياة أمام المواطنين في مختلف القطاعات.

أشار المحافظ إلى اهتمام القيادة السياسية وجميع الوزارات المعنية بتنمية وتعمير سيناء، وتنفيذ مشروعات قومية كبري في المحافظة، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات خلال الفترة الماضية من بينها مشروع تنمية وتطوير مدينة العريش.