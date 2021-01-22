شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارة القاهرة" تعلن بدء وضع جداول محاضرات الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، بدء استعداد الكلية لوضع جداول المحاضرات لطلاب الكلية خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2020 /2021 وفقا لما أقره مجلس الكلية المنعقد الإثنين الماضى.

وقال الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه سيتم التركيز على تنظيم وعقد المحاضرات أون لاين خلال الفصل الدراسى الثانى، وذلك فى ظل انتشار فيروس كورونا، ورفع المقررات الدراسية على منصة الجامعية التعليمية.

وأضاف عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن التوسع فى تنظيم المحاضرات أون لاين يتماشى مع السياسة والخطة التى وضعها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لتحويل جامعة القاهرة إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث.

كان الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، قال إن الكلية تواصل التجهيزات لرفع قدرة المعامل الخاصة بأجهزة الكمبيوتر، وذلك فى سبيل خدمة منظومة التعليم عن بعد أن الكلية بها معامل تضم 251 جهازا سيتم تسخيرهم لخدمة الطلاب ومتابعة المحاضرات ، كما تمتلك الكلية لديها 3000 جهاز تابلت، سيتم أيضا استخدامها فى منظومة التعليم بالكلية مع تطبيق كافة إجراءات الوقاية داخل القاعات وذلك بهدف تمكين الطلاب غير القادرين على الدخول لمنصة الجامعة التعليمية بلاك بورد.

