شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام إدارة جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين بوزارة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريد معرفته عن مهام إدارة الجودة وإسعاد المتعاملين التى أنشأتها موخرا وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حل أسباب الشكاوى حتى لا تتكرر، وهى كالآتى:

1- إعداد مقترح خطة لتحسين وتطوير الخدمات وايجاد آليات للتسهيل على كافة المواطنين من (كبار سن أو ذوى احتياجات خاصة أو مستثمرين ....).

2- وضع خطة زمنية لتطبيق معايير جودة الخدمة لكل قنوات تقديم الخدمات من حيث تدريب الموظفيــن ــ قناة تقديم الخدمــة ــ مشاركة المواطنين في وضع اقتراحات لتطوير الخدمات المقدمة.

3- تعزيز العلاقات بين قطاع الكهرباء والمشتركين لضمــان تقديم خدمات وفق معاييــر تفوق توقعات المواطنين والتحقق من رضا العملاء.

4- إعداد نموذج موحد لمراكز خدمة الجمهور تشمل توحيد المحور الهندسي والتكنولوجي وبناء القدرات البشرية ومراقبة إتاحة الخدمات.

5- الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن ولذوى الإعاقة حيث تم التوقيع علي بروتوكول بتاريخ 1-7-2021 تشمل إتاحة خدمة تلقى الشكاوى من ضعاف السمع وصعوبات التخاطب من خلال تطبيق واصل الذي يعمل بلغــة الإشــارة وجار إتاحة المنصة الإلكترونية لذوى الإعاقـة كذلـك إتاحة شاشات تعمل باللمس في 25 فرع خدمـة.

6- كما تم وضع كبار السن وذوى الإعاقـة في قائمـة الأولوية في المعاينة وتركيب العداد وذلك للمتقدمين لتركيب العدادات الكودية ــ في حالة عدم وجود معوقات.

7- جار تطبيق معايير لجودة الرد على الشكــاوى تشمل المدة الزمنية اللازمة ــ الإجراءات ــ الآليـة المناسبة للرد على كل نوعية شكوى وبالتنسيق مع إدارة خدمة المواطنين بوازرة الكهرباء.

8- وضع جدول زمني لتنفيـذ تطبيق معاييــر جودة الخدمــات المقدمــة وقنوات تقديمها تمهيدا لتنفيذ خطة لتحقيق سعادة المتعاملين.

9- الاشتراك في متابعــة وتنفيذ حملات التوعيــة للخدمات المقدمة يهدف لنشر الوعي بين المواطنين بالمجهودات المبذولـة لقطاع الكهربـاء.

10- المتابعـة الدورية لمؤشرات الأداء وإعداد تقارير متابعــة الخدمات ونسب الإنجــاز.

11- تشجيع وبناء قدرات موظفين خدمة العملاء من خلال خطـــة موضوعـة لتعزيز انتماءهم عن طريــق اجراء تقييم شامل لقدراتهم وتدريبهم حيث أنهم اساس لتحقيق جودة الخدمات المقدمة.

12- جار إعداد ميثاق للمتعاملين يتبنى افضل السياسات العالمية لتوضيح حقوق وواجبات مقدم الخدمة وطالب الخدمة.

13- المتابعـة والإشـراف علي مراكز الخدمـة لشركات التوزيع التابعـة للشركة القابضة والمسئولة عن تقديم الخدمات بصورة مباشرة للمواطنين.

14- التأكيد على عمليات الجودة لكافة الخدمات المقدمة من خلال قنوات تقديم الخدمـة (مراكز الخدمـة ــ المنصـة الموحدة لخدمات الكهرباء ــ 121 ).

