شكرا لقرائتكم خبر عن 96% من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى.

وأيد 96% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى، بينما عارض 4% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم الابتزاز الإلكترونى.