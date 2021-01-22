شكرا لقرائتكم خبر عن الزرافتان "فرح" و"شيكى" تنهيان الحجر الصحى وتتأقلمان على بيتهما الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الزرافتان الجديدة "فرح" و"تشيكى" التأقلم مع بيتهما الجديد بحديقة الحيوان بالجيزة، حيث بدأت الزرافتان التحول داخل البيت الجديد بحرية كاملة.

وفرضت حديقة الحيوان بالجيزة سياجا من الأقمعة والحديد لمنع اقتراب الجمهور للزرافتين الجديدة خوفا عليهما، علما بأن فترة الحجر الصحى قد انتهت.

يذكر أن الحديقة استقبلت مؤخرا 3 زرافات جديدة لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية، بعد موت ذكر الزرافة، وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لاستيراد زرافات جديدة باعتبارها إحدى الحيوانات التى تحظى بشعبية كبيرة من زوار الحديقة.

وبيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد عن 2 فدان، ويعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

ومع أول أيام العام الميلادى الجديد فقدت الحديقة الزراف "زيزو"، وهو من بين إحدى الزرافات الجديدة الوافدة لحديقة الحيوان.