كورونا في 24 ساعة| 54 وفاة جديدة بمصر.. وأوامر تنفيذية لمواجهة الوباء في الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125171 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورنا في مصر والعالم:

54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

وكالة صحية أوروبية تدعو لإجراء مزيد من الفحوص بسبب سلالات كورونا الجديدة

كندا تمدد قيود السفر الدولي حتى 21 فبراير

اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء 1475 تحليل "pcr" لجميع الفرق والمشاركين

بايدن: وفيات كورونا قد تتجاوز 500 ألف لكن "المساعدة في الطريق"

مستشار الصحة يكشف موعد حصول الأطقم الطبية على لقاح فيروس كورونا

مستشار الصحة يوضح الإجراءات المتبعة للحصول على لقاح كورونا

استشاري وبائيات: لقاحات كورونا فعالة حتى الآن رغم تحورات الفيروس

طبيب بالقصر العيني: ارتداء الكمامة أكثر من 6 ساعات يزيد فرص الإصابة بكورونا

فايزر مستعدة لبيع لقاحها مباشرة للولايات الأمريكية

الصحة العالمية: تطعيم 40 مليون بلقاحات كورونا في 50 دولة

بايدن: نهدف لإيصال 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال 100 يوم

نائب بـ"صحة البرلمان" يحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة عبر مواقع التواصل

فرض الكمامة إجباري وحجر صحي.. بايدن يوقع أوامر تنفيذية لمواجهة كورونا