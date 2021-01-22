حدث ليلاً| الوفد يعلق على إيقاف رئيس هيئته البرلمانية.. واتحاد المصارف يوضح أسباب بيع بنك عوده

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

54 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125171 حالة حتى اليوم.

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أسامة ربيع: قناة السويس حققت ثالث أعلى إيرادات في تاريخها خلال 2020

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إيرادات القناة خلال عام 2020 فاقت كل التوقعات من خلال تحقيقها ثالث أعلى إيرادات في تاريخها.

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حزب الوفد: عبدالعليم داود لم يخطئ في البرلمان وفقًا للدستور

علّق فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، على ما أثير حول واقعة إحالة النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية، إلى مكتب مجلس النواب، ثم إحالته إلى لجنة القيم، والتي قررت إيقافه عن حضور الجلسات واللجان.

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اتحاد المصارف العربية: بيع بنك عوده مصر بـ 660 مليون دولار يدعم خطط مصرف لبنان

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في بيان اليوم الخميس إنه بالتوقيع على الاتفاقية النهائية لبيع بنك عوده وحدته في مصر لبنك أبو ظبي الأول، بقيمة 660 مليون دولار أمريكي، تأتي ضمن خطته الاستراتيجية لإعادة الهيكلة وعلى رأسها زيادة رأس مال المصرف في لبنان.

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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مزاعم عن عنف جنسي في تيجراي الإثيوبية

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس إنها "قلقة للغاية" من مزاعم خطيرة بارتكاب أعمال عنف جنسي في منطقة تيجراي المضطربة في إثيوبيا.

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بايدن يبقي على كريس راي رئيسا لمكتب التحقيقات الاتحادي

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبقي على كريس راي مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي، حيث تعمل الإدارة الجديدة على مصادقة الكونجرس على تعيين أعضاء مجلس الوزراء والوظائف العليا الأخرى.

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البيت الأبيض: بايدن سيطلب التحقيق في قضية المعارض الروسي نافالني

قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلب التحقيق في قضية المعارض الروسي اليكسي نافالني.

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