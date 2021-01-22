شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للمرأة وضع شروط فى عقد الزواج؟.. تعرف على القانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسأل بعض المواطنين، عن مدى أحقية الزوجة فى وضع شروط بعقد زواجها.. و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية مدى قانونية مطالبة الزوجة بوضع شروط فى عقد الزواج، وشروط النفقة والعدة المتعلقة بالزواج طبقاً للقانون.
ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.
س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية؟
ج: أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج: لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.
س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
س: هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية
س: هل تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها؟
ج: نعم تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعًا من فرض نفقتها.
س: ما كيفية تقدير النفقة؟
ج: تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية وحالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
س: ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج: 1 - أن يكون عقد الزواج صحيحاً.
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.