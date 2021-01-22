شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للمرأة وضع شروط فى عقد الزواج؟.. تعرف على القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسأل بعض المواطنين، عن مدى أحقية الزوجة فى وضع شروط بعقد زواجها.. و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية مدى قانونية مطالبة الزوجة بوضع شروط فى عقد الزواج، وشروط النفقة والعدة المتعلقة بالزواج طبقاً للقانون.



ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.س: هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟

ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.



س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية؟ س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية؟ ج: أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى .

س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟ س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟ ج: لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.

س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية؟ س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية؟ ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.