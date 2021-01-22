شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد علاج الإيدز وفيروس سى بالمستشفيات النفسية مجانا وفى سرية تامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أنه يجرى تقديم خدمات علاج فيروس الإيدز وفيروس سى بالمجان وفي سرية تامة.

وتابعت رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أنه يجرى تقديم الخدمة فى مستشفيات الصحة النفسية فى 9 محافظات مختلفة كمرحلة أولى، وجرى فحص عدد كبير من المرضى وصرف العلاج للحالات الإيجابية، مشيرة إلى أنه تم افتتاح الخدمة فى باقى مستشفيات الأمانة خلال الشهر الجارى لتشمل 15 محافظة.

واستكملت الدكتورة منن عبد المقصود: تواصل عيادات الفيروسات المتخصصة داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تقديم خدمة الفحص والتشخيص والعلاج للفيروسات الكبدية (بى وسى) وفيروس نقص المناعة (الإيدز)، لكل مرضى الإدمان المترددين على مستشفيات الأمانة، سواء من مرضى العيادات الخارجية أو من المرضى المحجوزين فى الأقسام الداخلية.

وفى سياق أخر، كانت أكدت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، تلقى 519 ألفا و506 مواطنين الخدمة الصحية النفسية بمستشفيات الأمانة بالجمهورية من يناير 2020 وحتى ديسمبر الماضي.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، في حوار لـ"الخليج 365" أنه تم حجز 7588 مريضا نفسيا بالأقسام الداخلية و3610 مرضى إدمان بقسم الإدمان، كما تردد على العيادات 42487 طفلا و23547 مراهقا، وتابعت: إن المترددين على عيادات المسنين هم 11268 مسنا، ليبلغ الإجمالي الخاص بعدد المرضى 464066 مريضا نفسيا بالعيادات الخارجية و111894 مريض إدمان.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، أنه جرى الانتهاء من إنشاء مستشفى سوهاج للصحة النفسية، كما تم افتتاح أقسام 30 أ و30 ب بوحدة الرجال المطور بمستشفى العباسية للصحة النفسية، كما جرى افتتاح قسم 29 بوحدة السيدات بمستشفى العباسية للصحة النفسية بعد التطوير الشامل، بالإضافة إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال التطوير بوحدة الأطفال بيت الشمس بمستشفى العباسية للصحة النفسية.

وحول خطة الدعم النفسي أثناء جائحة كورونا والتي شملت 3 فئات، وهم الفريق الطبي والمرضى والمجتمع بشكل عام، قالت الدكتورة منن عبد المقصود: إنه جرى توفير خدمة التقييم النفسي داخل مستشفيات العزل والصدر والحميات، ومناظرة 705 مرضى من المستشفيات من قبل أطباء نفسيين متخصصين تحت إشراف مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.