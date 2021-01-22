شكرا لقرائتكم خبر عن لأسر شهداء الفرق الطبية.. 8 خطوات لصرف معاش واستخراج شهادة وفاة إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان نقابة الأطباء، وهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قواعد صرف معاش إصابة العمل لشهداء كورونا من الفرق الطبية، فى ضوء قرار وزيرة الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية، والأمراض المهنية بإصابات العمل طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير خطوات استخراج شهادة وفاة إصابية بفيروس كورونا لصرف المعاش، وهى:

1- يستوفى نموذج 29 ت.ص من جهة العمل، ويقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لاعتماده.

2- صورة بطاقة الرقم القومى.

3- شهادة الوفاة.

4- تقرير طبى مفصل من المستشفى المتوفى بها المصاب.

5- المسحة التى أجريت له بالمستشفى، وفى حال عدم وجود المسحة يؤخذ بالأشعة المقطعية على الرئتين مثبت فيها الإلتهاب الرئوى غير النمطى.

6- نموذج إخطار وقوع إصابة عمل من جهة العمل.

7- يرسل الملف بعد استيفائه كاملا إلى اللجنة الطبية حسب الموقع الجغرافى لكل حالة، وبعد فحصه يرسل للإدارة المركزية للجان الطبية للعرض على اللجنة الاستشارية العليا للأمراض المهنية والعجز المهنى.

8- يرسل الملف كاملا لهيئة التأمين الاجتماعى لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون مرفق به نموذج 29 لجان ت.ص "شهادة احتساب الوفاة الإصابية".

وبالتوازى مع ما سبق، على أسرة الشهيد أن تقدم طلب صرف الحقوق التأمينية فى مكتب التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى محافظة الشهيد، وتقدم معه الأوراق التالية:

1-صورة بطاقة الشهيد.

2-شهادة الوفاة.

3_شهادات ميلاد الأبناء القصر.

4- بالنسبة إلى الابناء الذكور أكبر من 21 سنة، يتم تقديم بيان من مكان الدراسة أو إقرار أنه لا يعمل.

ويستحق أسر شهدا كورونا طبقا لقرار اعتبار (كورونا إصابة عمل) معاش إصابة عمل، وتقدر قيمة الحد الأقصى لمعاش للشهداء عام 2020 - هو ( 5600 جنيه)، والحد الأقصي للمعاش للشهداء عام 2021 هو ( 6480 جنيها)، ويرجع ذلك إلى أن الحد الأقصي التأمينى كان فى 2020 - ( 7000 جنيه ) ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوى 5600 جنيه، إلا أن الحد الأقصي التأمينى زاد فى 2021 إلى 8100 جنيه و80% منه تساوى 6480 جنيها.