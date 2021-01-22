شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لاستخدام غسالة الملابس من غير ما تأثر على فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح للاستخدام الأمثل لغسالة الملابس، والتى تعتبر من الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم، لذلك ينصح الجهاز باتباع هذه الطرق لاستخدام الغسالة بدون تأثير على فاتورة الكهرباء وهى كالآتى: 1-شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها هتستهلك نفس كمية الطاقة. 2-استخدم درجة حرارة مناسبة طبقاً لدرجة اتساخ الملابس. 3-حافظ دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف. 4-اشتري الغسالة المحتوية على بطاقة كفاءة الطاقة. 5-جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.