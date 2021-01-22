شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس أيام الجمعة والسبت والأحد.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

الجمعة 22 يناير:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

ويسود طقس معتدل على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، بالإضافة إلى ظهور الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19 ـ 09 درجة، والإسكندرية بين 18 ـ 11، ومطروح بين 17 ـ 10، وسوهاج بين 21 ـ 06، وقنا بين 22 ـ 08 درجة، وأسوان بين 25 ـ 09 درجة مئوية.

السبت 23 يناير:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 20- 9، والسواحل الشمالية 19- 10، وجنوب سيناء 23- 14، وشمال الصعيد 20- 08، وجنوب الصعيد 26- 09.

وتظهر الشبورة المائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 24 يناير:

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود يوم الأحد، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع ظهور الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء، أن يكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة، ويكون على شمال الصعيد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، فيما يكون على جنوب الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وتظهر الشبورة المائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 19- 10 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 19- 11، وجنوب سيناء 24- 14، وشمال الصعيد 21- 08، وجنوب الصعيد 26- 09 درجة مئوية.