غدًا.. الأعلى للجامعات يحسم مصير الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماعًا غدا السبت، في جامعة حلوان، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات إلى أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، والإجراءات المتبعة في وضع الامتحانات في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، والسيناريوهات التي سيتم إتباعها في حالة استمرار الجائحة.

وأضاف "الأعلى للجامعات" أن الاجتماع سيتطرق أيضًا إلى مناقشة مدى استعداد المستشفيات الجامعية للتعامل مع فيروس كورونا.