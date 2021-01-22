شكرا لقرائتكم خبر عن داعية أزهرى يقترح وضع شرط اجتياز دورة لمعرفة أحكام الزواج قبل عقد القران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الشيخ أحمد المالكى، الداعية الأزهرى والباحث الشرعى بمشيخة الأزهر الشريف، بوضع شرط مهم قبل إتمام عقد الزواج، وهو: اجتياز المقبلين على الزواج دورة لمعرفة أحكام الزواج وما يتعلق به، وكيفية إدارة الأسرة، وما يتعلق بتربية الأبناء، من منظور شرعى ونفسى واجتماعى وقانونى.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المقترح يتم تطبيقه من خلال تدريس منهج علمي تدريبي مدة لا تقل عن ستة أشهر، ويشترك في وضعه كبار المتخصصين تحت مظلّة الأزهر الشريف؛ لتجنب المشكلات التى تؤدى إلى هدم الأسرة، أو سوء إدارتها، وكذلك تفادى سوء تربية الأولاد الناجمة عن عدم وعى بالتربية السّليمة، ومن منطلق: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

كما اقترح أن تُفتح نوافذ تعليمية فى كل محافظة؛ لحضور الدورة ودراسة المنهج التعليمى والتدريبى، ويكون الحضور بنسبة لا تقل عن 75 ‎%‎ شرطًا رئيسًا لاجتياز الدورة مع الخضوع للاختبارات اللازمة.