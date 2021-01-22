شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المشاريع القومية الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العاصمة عدد كبير من المشاريع القومية التي ستغير معظم المناطق بالعاصمة وتضعها على خريطة السياحة العالمية، خاصة أن كافة المشاريع الجارى تنفيذها، لفتت أنظار الجميع ولاقت إشادة من الجميع، بالإضافة إلى تأثيرها على الشكل الحضارى والمظهر الجمالى التي ظهرت به هذه الأماكن.

ويعرض الخليج 365 أهم المشاريع التي تتم بمحافظة القاهرة..

1. مشروع تطوير كورنيش النيل وإنشاء ممشى أهل مصر

تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه ويتم تشطيبها الآن، والتى تبدأ من كوبرى إمبابة المعدنى حتى كوبرى 15 مايو، فيما يتم العمل على إنشاء المراحل الثانية والثالثة والتي تمتد بطول الكورنيش.

2. مشروع تطوير مثلث ماسبيرو

يتم إنشاء أبراج سكنية على جزء من مساحة المشروع، ووصل ارتفاع الأبراج التى تطل على شارع 26 يوليو 12 دور، حتى الآن وعددهم 4 أبراج، وتم البدء فى إنشاء 3 أبراج استثمارية بارتفاعات 26 طابق تطل على كورنيش النيل بجوار مبنى الإذاعة والتليفزيون.

3. مشاريع تطوير محيط سور مجرى العيون

بدأت عقب نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى، ويتم إنشاء 70 عمارة سكنية بارتفاعات ومساحات مختلفة، بعدد 1286 وحدة تقريبا، كما يتم تنفيذ مبانى الأنشطة الترفيهية والتجارية والثقافية على مساحة 51 ألف متر مسطح.

4. مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة

يتم تنفيذه بمحيط المتحف القومى للحضارات حيث شهدت منطقة عين الصيرة، تحولا كبيرا انعكس على الشكل الجمالى، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة الفسطاط، حيث يشهد محيط متحف الحضارات أعمال تطوير حولت المنطقة 180 درجة من النقيض للنقيض.