شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ وأورانوس يقترنان اليوم فى ظاهرة فلكية ترى بالتلسكوب أو نظارة معظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك والمهوسون بالظواهر الفلكية على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية التى ستزين سماء مصر خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية شهر يناير الجارى.

وكشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك الأسبق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون مساء اليوم الجمعة 22 يناير على موعد مع اقتران المريخ وأورانوس، حيث يقترن كوكب المريخ مع كوكب أورانوس في هذا اليوم بعد غروب الشمس مباشرة وحتى منتصف الليل تقريبا.

وكشف أشرف تادرس، أنه لصعوبة رؤية كوكب أورانوس بالعين المجردة، يتطلب الأمر استخدام تلسكوب أو نظارة معظمة.

وكان رئيس قسم الفلك الأسبق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، قد كشف امس الخميس 21 يناير سنكون إقتران القمر والمريخ، حيث أقترن القمر مع كوكب المريخ في هذا اليوم، وكانا مرئيان بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة وحتى منتصف الليل تقريبا.