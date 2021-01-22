مدير أوقاف الدقهلية يخطب الجمعة من مسجد الحسين.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يلقي الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف الدقهلية، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

وتنقل شاشة القناة الأولى وأثير موجات الإذاعة المصرية اليوم الجمعة، شعائر صلاة الجمعة من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ويتلو قرآن الجمعة الشيخ الدكتور أحمد نعينع.

نشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان "النور في القرآن الكريم".

وأكدت الوزارة، أنه على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.