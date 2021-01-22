شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تبطين الترع في كفر الشيخ لتقليل فاقد المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تبطين الترع مستمرة، لتأهيل الترع بقرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلى الانتهاء من أعمال حماية الجسر الأيمن لترعة الباجورية من الكيلو 65.7 وحتى الكيلو 66، وجارٍ الانتهاء من الردم بالرمال خلف الدبش وإزالة الكعكة وقياس كميات الأعمال التي تمت لتختيم العملية، كما تم الانتهاء من تبطين وتأهيل عدد من الترع بمركز كفر الشيخ، للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، وتنفيذاً لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

قال محافظ كفر الشيخ، إن أعمال تبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.