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رئاسة مدينة سيوة تنظم حملة مرورية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين

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علي الشوكي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الخميس، بأنه تم تنفيذ حملة برئاسة أحمد على باغي سكرتير المركز.

وتم المرور على مكتب إدارة تموين سيوة، والإدارة الصحية بمستشفى سيوة المركزي، وتم مناقشة العقبات والصعوبات التي تواجه القائمين على خدمة المواطنين في شتى المجالات الخدمية، كما تم التأكد من إتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، والشكاوى والاستفسارات المقدمة من المواطنين بنطاق المدينة والقرى التابعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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