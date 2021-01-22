شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة مدينة سيوة تنظم حملة مرورية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الخميس، بأنه تم تنفيذ حملة برئاسة أحمد على باغي سكرتير المركز.

وتم المرور على مكتب إدارة تموين سيوة، والإدارة الصحية بمستشفى سيوة المركزي، وتم مناقشة العقبات والصعوبات التي تواجه القائمين على خدمة المواطنين في شتى المجالات الخدمية، كما تم التأكد من إتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، والشكاوى والاستفسارات المقدمة من المواطنين بنطاق المدينة والقرى التابعة.