شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفل فى حادث تصادم قطار بـ«توك توك» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفل مصرعه، اليوم الخميس، نتيجة حادث تصادم قطار بـ«توك توك» عند عبور مزلقان جنبواي في مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاى البارود باصطدام قطار ركاب بـ«توك توك» أثناء عبور مزلقان قرية جنبواي في مركز إيتاى البارود.

أسفر الحادث عن وفاة «عبدالجليل .ع» 15 سنة، مقيم بمركز إيتاى البارود، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى إيتاى البارود المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.