شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب اليوم عن وسط مدينة أسوان 7 ساعات للصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن وسط مدينة أسوان بالكامل اليوم الجمعة، ولمدة 7 ساعات، نظرا للقيام بأعمال صيانة، وعلى المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وذكرت شركة مياه الشرب، فى بيان لها، أنه نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بكورنيش النيل من مجلس المدينة وحتى نادي أسوان الرياضي مع الربط بالمحابس الجديدة، بالإضافة إلى القيام بأعمال تنفيذ خطوط انحدار من مقام السيدة نفيسة وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحى.

وأشار بيان الشركة، إلى أن ذلك سيترتب عليه إيقاف محطة مياه جبل تقوق وكذلك محطة مياه فريال قطع المياه عن وسط المدينة بالكامل: "عباس فريد الكورنيش وحتى أطلس مناطق شرق البندر بالكامل، الشيخ هارون خور المحمودية المسلة، منطقة النفق، منشية النوبة، منطقة صالح حرب، الكسارة، الناصرية وما حولها".

وأوضحت، أن قطع المياه سيبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة 22 يناير 2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى السبت 23 يناير 21، وعلى المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.