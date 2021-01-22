شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: نتواصل يوميا مع حالات الإصابة بكورونا فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه جرى فتح موقع تلقى لقاحات فيروس كورونا بشكل تجريبى لمدة ثلاث ساعات فقط، وجرى تسجيل حوالى 25 ألف طلب خلالها، وفى الساعة الأولى حوالى 10 آلاف طلب، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مؤكدا أن مبادرة 100 مليون صحة قد عملت على إنشاء قاعدة بيانات ضخمة. وتابع صلاح، خلال لقائه فى برنامج مساء dmc والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن هناك غرفة لمتابعة الأكسجين داخل المستشفيات مطلعة دائما على المنظومة من خلال dash board، مشيرا إلى أنه من الصعب حدوث مشكلة في نقص الأكسجين، حيث إن السيستم يكون به ثلاث ألوان أحمر وأصفر وأخضر، فاللون الأحمر يؤكد أن هناك أكسجين يكفي حتى 12 ساعة، والأصفر يكفي حتى 24 ساعة، والأخضر يكفى إلى 48 ساعة، مشيرًا إلى أنه يجرى التواصل يوميا مع حالات الإصابة بكورونا المعزولين منزليا حتى لا تتدهور الحالة الصحية له قبل الوصول إلى المستشفى، والتعامل بشكل استباقى لأنه تزيد الصعوبة مع الحالات المتدهورة، مضيفا أن العالم كله يقول إن مصر من أفضل الدول التى تعاملت مع أزمة كورونا.

ولفت مستشار وزير الصحة إلى أن هناك مجهودا كبيرا يجرى فى سيستم الأكسجين، وعدد الأماكن الفارغة بالمستشفيات، مشيرا إلى أنه من خلال الموبايل نعلم الوضع بالمستشفيات، وما المستشفيات التى تحتاج أكسجين، والمستشفيات التى يكون بها أماكن فارغة والمستشفيات التى بها نسبة عالية من المرضي".

وأوضح أن الفترة المقبلة لن يكون هناك أى مشكلة بخصوص مرضى فيروس كورونا، وأكد أن الوزيرة هالة زايد تتابع ما يحدث فى جميع المستشفيات من خلال السيستم.