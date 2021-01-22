شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الدقى يضبط شقة سكنية تستخدم فى أعمال التمثيل والتصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، مساء أمس الخميس، حملة مكبرة بأنحاء الحى للوقوف على مدى انتظام الخدمات، وفى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين قاطنى أحد العقارات بشارع مصدق بالدقى وتضررهم من قيام إحدى الشقق السكنية بتحويلها إلى استوديو للتصوير وأعمال التمثيل مع وجود تجمع من الشباب على سلالم مدخل العقار، وعليه قام رئيس الحى بفحص الشكوى وصرف التجمعات من الشباب وجار اتخاذ الاجراءات القانونية .

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بأهمية تحقيق رضا المواطنين بالاستجابة الفورية لشكواهم وتذليل أى عقبات تواجههم خاصة خلال حصولهم على الخدمات.

وكان حى الدقى شن حملة مكبرة بشارع التحرير وشارع سليمان جوهر لضبط اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للشروط الصحية، حفاظا على صحة وحياة المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت عن ضبط كميات من مصنعات لحوم ولحوم ودواجن وكبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد المحال غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسيارات ومحال، ومخازن غير مرخصة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.