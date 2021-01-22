شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور حسن صلاح الصغير أمينًا عامًّا لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ قرارًا بتعيين الدكتور حسن صلاح الصغير، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، أمينًا عامًّا لهيئة كبار العلماء خلفًا للشيخ علي خليل، الذي بلغ السن القانونية.

جدير بالذكر أن أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كان قد تولى رئاسة أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة في أواخر العام الماضي خلفًا للدكتور محمد الضويني، الذي صدر له قرار جمهوري بتعيينه وكيلًا للأزهر الشريف.