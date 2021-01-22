شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة والآثار: العمل يتم على قدم وساق لتطوير منطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لدينا خطة لاستقبال السائحين والترويج للاماكن السياحية يتم دراستها من قبل المسئولين بالوزارة. واستقبلنا 760 الف سائح منذ فتح المجال في ظل جائحة كورونا وحتى الان، مشيرة الى الى انه تم رصد وجود بعض الحجوزات للعديد من المناطق السياحية خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت الدكتورة غادة شلبى خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج مساء dmc والذى يقدمه الاعلامى رامى رضوان انه في حالة وجود اى مخالفة بشأن الإجراءات الاحترازية يتم وضع عقوبات ضد المخالفين مضيفة انه يتم العمل على قدم وساق لتطوير منطقة الأهرامات والمناطق المحيطة.