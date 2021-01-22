15سنتًا للجالون.. بدء تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر وقود الطيران



محمد اسماعيل - القاهرة - بدأ، اليوم الخميس، تطبيق التخفيضات الإضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتا للجالون الواحد، حتى نهاية العام الجاري، وذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وتحفيز الطيران.

قالت وزارة الطيران المدني، في بيان اليوم، إن هذه التخفيضات جاءت خلال الاجتماع الثالث بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، و الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية أوائل يناير الجاري، لمناقشة عدد من الموضوعات لدعم القطاع السياحى وتحفيز الطيران ، وذلك فى ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية.

وخلال الاجتماع صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى دعم قطاع السياحة وتحفيز الطيران ، والمساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على هذين القطاعين الحيويين.

ومن جانبه أشاد وزير السياحة والآثار بهذه المبادرة، التي ستساهم بشكل إيجابي فى زيادة الحركة السياحية إلى مصر، من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية ، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي.

وقال وزير الطيران، إن قطاع البترول من القطاعات السباقة، التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات، فضلاً عن دوره الهام في توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين القطاعات الثلاثة.