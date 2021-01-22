الافتتاح فى يونيو.. محمد شبانة: العمل فى نادى الصحفيين مستمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال محمد شبانة رئيس نادى الصحفيين والأمين العام لنقابة الصحفيين، إن العمل يسير على قدمًا وساق داخل مقر النادي بشارع البحر الأعظم بالجيزة والذي يعاد تطويره بتكلفة تصل إلى عشرة ملايين جنيه.

ووجه "شبانة"، الشكر للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه في ظل كل مسئولياته ونشاطه بمختلف المجالات فإنه يتابع عن كثب التطوير الذي يتم بنادى الصحفيين لخدمة آلاف الزملاء الصحفيين وعائلاتهم.

وأضاف "شبانة"، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يتابع معه بصفة دائمة خطوات التطوير وهو أكثر حرصًا من أي أحد على رفع شأن النادى بما يليق بالمجتمع الصحفي.

وقال رئيس نادى الصحفيين، إن مصنع الطيارات الذي أسندت إليه الوزارة مهام التطوير يعمل حاليًا ليلًا ونهارًا لتسليم النادي في شهر يونيو المقبل حيث سيتم افتتاحه بعد ذلك لخدمة جميع الزملاء.

وأشاد شبانة بمجلس إدارة النادى، قائلا :"هذا المجلس يعمل في ظروف قاسية خاصة وغلق النادى للتطوير أوقف كل إيراداته"، إلا أن المجلس طوال الوقت يعمل على إيجاد الحلول دون المساس بالموظفين.