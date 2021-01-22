شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. موقع دعم مصر يواصل استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.



وزير التعليم: قرابة 700 كلمة فرنسية مشتقة من اللغة العربية

الرعاية الصحية تطلق ورشة علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية

موقع دعم مصر يواصل استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد إلكترونيا

وزير التعليم: إعلان تفاصيل استكمال العام الدراسى والامتحانات الأحد 14 فبراير

الصحة: 78.3% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الصحة: لم يتم تطعيم أيا من الفرق الطبية بلقاح كورونا حتى الآن

غدا.. شبورة بكافة الأنحاء وطقس معتدل على القاهرة و درجة الحرارة الصغرى 9

الصحة تعلن دخول 10 محافظات مبادرة متابعة حالات العزل المنزلى

إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء نتيجة هذه الأسباب.. تعرف عليها

الصحة: إجراء 1475 تحليل "pcr" لكورونا لجميع الفرق والمشاركين في بطولة كرة اليد

وزارة الزراعة ومحافظة الوادى الجديد تفعلان مبادرة لزراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعى

خالد عبد الغفار يلتقى ممثلى البنك الدولى ويبحث دعم استراتيجية التحول الرقمى

الرى: الانتهاء من تأهيل 789 كيلو متر ترع فى محافظات الجمهورية

مديريات التضامن تستعد لتلقى طلبات الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها مع اللائحة التنفيذية

التموين تعلن بدء التسجيل فى خدمة الحجز الإلكترونى للسجل التجارى

التضامن توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بـ6 ملايين يورو لـ"دعم الاستجابة لكوفيد 19"

التأمينات تعلن استمرار صرف معاشات يناير لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

التعليم: إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لن يطبق على صفوف النقل

