شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يقر الحجر الصحى للقادمين إلى أمريكا واستخدام قانون الدفاع لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض على الأمريكيين استخدام الكمامة لمواجهة كورونا، كما أقر الحجر الصحي للقادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: قبل أن يصل أحد من أي بلد إلى الولايات المتحدة عليه أن يجري فحصا ويخضع للحجر.

وأضاف الرئيس الأمريكي في أول خطاب له بعد توليه الرئاسة، إن هناك 400 ألف أمريكي ضحايا كورونا، حيث إن أكثر من 400 ألف أمريكي توفوا جراء كورونا وهو عدد يفوق من لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية، معلنا استخدام قانون الدفاع لمواجهة كورونا، متابعا: سأقوم اليوم بتوقيع أمر تنفيذي من أجل ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات.

وتابع جو بايدن: سأوقع أمرا تنفيذا لتسريع إنتاج كل ما هو مطلوب من أجل زيادة عمليات فحص كورونا، وسنضيف قوة كاملة إلى الحكومة الفيدرالية من أجل زيادة عمليات فحص كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي: سنضمن حماية من هم في خطر بغض النظر عن عرقهم في كل المجتمعات، كما سأوقع أمرا تنفيذيا يوضح خطتنا للبدء بفتح المدارس بشكل آمن، متابعا: ما نزال في نفق مظلم بسبب جائحة كورونا وستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن.