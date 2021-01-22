شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن فى أول خطاب بعد توليه الرئاسة: بداية غير موفقة بأمريكا للتطعيم بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن فيروس كورونا تسبب فى خسائر بشرية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن بداية غير موفقة فى أمريكا لعملية التطعيم بلقاح كورونا.

وأعلن بايدن، خلال أول خطاب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة، عن استراتيجية وطنية لمكافحة وباء كورونا، متابعا: لن نستطيع ترتيب الفوضى بشأن كورونا بسرعة لكننا سنتخطاها.

وقال الرئيس الأمريكية، أن آلية توزيع لقاح كورونا كانت فاشلة، موضحا أنه خلال السنة الماضية لم نستطع الاعتماد على الحكومة الفيدرالية للتحرك بسرعة بشأن جائحة كورونا.

وفى سياق أخر، ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تكشف هويته، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف تسعى إلى التمديد الكامل لمدة 5 سنوات لمعاهدة ستارت الجديدة مع روسيا والتى تنتهى فى غضون أسبوعين.