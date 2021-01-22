شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان لأمين عام الأمم المتحدة: جيشنا ينتشر على حدودنا مع إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: جيشنا ينتشر ضمن حدودنا مع إثيوبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال عبد الله حمدوك للأمم المتحدة: تعرض مواطنونّا للاعتداء على حدود إثيوبيا دفعنا لتعزيز قواتنا.

وتابع رئيس وزراء السودان للأمم المتحدة: لا نريد حربا مع أحد.

وكان قال عمر قمر الدين، وزير الخارجية السوداني: ناقشنا القضايا الاقتصادية التي يمر بها السودان في اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب برئاسة رئيس الوزراء السوداني.

وأضاف وزير الخارجية السوداني: بحثنا تطورات الأحداث الأخيرة على الحدود مع إثيوبيا كما تناول اللقاء مراحل ملء سد النهضة.

وفى وقت سابق التقى دومينيك راب، وزير الخارجية البريطانى، برئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وناقش الثنائى التقدم الذى تم تحقيقه فى تنفيذ الإصلاحات الرئيسية بما في ذلك الإصلاح الاقتصادى والانتقال الديمقراطى والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.