شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: قناة السويس حققت ثالث أعلى إرادات فى تاريخها خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، "أطمئن الشعب المصرى أن إيرادات قناة السويس كانت فوق التوقعات، حيث حققنا ثالث أعلى إرادات في تاريخها، خلال عام 2020، وكنا نتوقع أن لكورونا تأثير قوى على قناة السويس لتأثيره على التجارة العالمية".

وتابع، خلال حوار مع برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، "نصيبنا من التجارة العالمية 9 % ونتطلع للوصول إلى 13 %، ودرسنا الأوضاع ووجدنا أن الأفضل هو عمل حوافز وتخفيضات لرسوم العبور لإغراء السفن للعبور عن طريق قناة السويس، ووصلت التخفيضات إلى أكثر من 50 % وقد وصلت إلى 75 % لبعض السفن".

وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن هذا العام مرت حوالى 4085 سفينة لم تكن قناة السويس هي الخيار الوحيد لها وهى تمثل 16% من عدد السفن، التي تمر في مصر، ونحن لا نقدم تخفيضات لسفن بعينها، ولكن لخطوط، وأعدنا الكثير من التوكيلات التي كانت قد غيرت خط سيرها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.