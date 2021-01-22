شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة بشوارع الدقى لمتابعة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى مساء اليوم حملة مكبرة بعدد من شوارع الحى، لإزالة الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

وشملت الحملة التي قادها اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي، شارع التحرير وشارع محي الدين ابو العز وشارع قمبيز وشارع جمال سالم ، واسفرت عن تحرير 13 محضر عدم ارتداء الكمامة، ورفع 174 اشغال من المحلات والكافيهات والطريق العام ، وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي.

كان حى الدقى قد شن امس ، حملة مكبرة بشارع التحرير وشارع سليمان جوهر لضبط اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمخالفة للشروط الصحية، حفظا على صحة وحياة المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت عن ضبط 110 كيلو جرامات مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسيارة بالدقى رقم دص/ 5982، وضبط 164كجم مصنعات لحوم ودواجن جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمى بسيارة رقم ق ن و/2943 ، وضبط 35كجم كبدة مستوردة بمحل ريبو للمجمدات غير صالحة للاستهلاك الأدمى.

كما تم ضبط 40 كجم كبدة مستوردة وعجينة حواوشى غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخزن غير مرخص، ليصل إجمالى المضبوطات 349 كجم مصنعات لحوم وكبدة مستوردة ودواجن جميعها غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.