شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: نستهدف عبور 5 مليارات طن حمولة سنويًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المستهدف لقناة السويس عبور 5 مليارات طن حمولة سنويا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن المستهدف تحقيقه من إيرادات قناة السويس 10 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار، حاليا بحلول 2023.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن هناك خطة استراتيجية تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، موضحا أن قناة السويس غير موجود بها جراجات عكس قناة السويس القديمة، التي يتواجد بها خمسة جراجات، موضحا أنه جار العمل على إنشاء 3 جراجات في المجرى الملاحي الجديد لقناة السويس.

وتابع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم تدرشين 4 قاطرات بأيدي مصرية، بقوة شد 70 طنًا مع تطوير 16 نقطة مراقبة بطول قناة السويس.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه تم الاتفاق على تدشين 5 قاطرات مع الصين، على أن يتم بناء 3 قطارات منهم في مصر.