شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريًا بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية الإفراج عن مركب الصيد المصري “الشفاء”، الذي كان على متنه 35 صيادًا مصريًا، بعد دخول المركب إلى المياه الإقليمية السعودية وممارسة صيد الأسماك بشكل غير قانوني؛ ما أدى إلى قيام السلطات السعودية بالتحفظ على المركب وطاقمه.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن السلطات السعودية الشقيقة استجابت لمساعي القنصلية العامة، وقدمت المؤن والوقود اللازم لرحلة عودة المركب الذي غادر المياه الاقليمية السعودية يوم الثلاثاء الماضي، بعد الاطمئنان على صحة وسلامة جميع المواطنين على متنه، وبعد التأكد من استقرار الأحوال الجوية.