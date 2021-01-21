شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس يروي كواليس عبور سفينة تحمل مصابين بكورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة جعلت الجميع ينظر لها لمعرفة مستوى الخدمة خاصة أن قدرة القدناة زادت بوجود قافلتين.

وتابع خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مرشد مصر تابع في موقف سفين وقادها للعبور بسلاسة وهي كانت سفينة ركاب إيطالية منهم 65 حالة مصابة بكورونا عبرت قناة السويس.

وأضاف أنه تم إبلاغ وزارة الصحة بمرور السفينة، والحجر الصحي أكد أنه من الخطورة التعامل مع السفينة بشكل مباشر، وتم التعامل من خلال الإرشاد عن بعد في الوقت الذي رفضت كل الموانئ عبورها.

وأوضح أن مرشد السفينة تواجد في مركب أمام السفينة ومركب أخر في خلفها بدلا من أن يكون المرشد على ظهر السفينة الأجنبية.