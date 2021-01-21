شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس الجديدة غطت تكلفة إنشائها في 45 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة حققت إيرادات غطت تكلفة إنشائها خلال 45 يومًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الخميس، أنه بعد افتتاح قناة السويس الجديدة شهدت عبور سفن جديدة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة 20 مليار جنيه، وتم تسديد تلك المبالغ خلال شهر ونصف من خلال عوائد قناة السويس الجديدة.

وكشف عن أن قناة السويس بالمقارنة بالقنوات المائية المشابهة، لم تخسر، فقناة بنما خسرت 40%، موضحًا أنه في عام 2008 خسرت قناة السويس 4 مليارات دولار، وفي عام 2016 خلال أزمة انخفاض سعر الوقود خسرت قناة السويس 5 مليارات دولار.