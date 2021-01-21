شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي جميع مواعيد القطارات الروسية وأسعار التذاكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت السكة الحديد من تشغيل 6 رحلات قطار تركيب عربات روسي الأحد الماضي، وبذلك يصل إجمالي عدد رحلات القطار الجديد 22 رحلة يوميًا للوجهين البحري والقبلي، وتمثل نحو ٢℅ من إجمالي عدد الرحلات اليومية التي تقوم الهيئة بتشغيلها يوميًا والبالغة نحو ٨٠٠ رحلة يوميًا.

«المصري اليوم» تقدم لقرائها مواعيد رحلات القطارات الروسية ومواعيد القيام والوصول وأسعار التذاكر، وهي كالتالي:

قطار رقم 1005 روسي (اسوان / القاهرة)

قيام اسوان 11.30ص

يصل القاهرة 12.50 ص

سعر التذكرة 85 جنيها

قطار رقم 1013 روسي (اسوان /القاهرة)

قيام اسوان 1.50م

يصل القاهرة 3.55ص

سعر التذكرة 85 جنيها

قطار رقم 187 روسي (السد العالي / القاهرة)

قيام السد العالي 5.30م

قيام اسوان 6.30م

يصل القاهرة 10.45ص

سعر التذكرة 85 جنيها

قطار رقم 1009 روسي (اسوان / الاسكندريه)

قيام اسوان 7.20م

يصل القاهرة 8.05ص

قيام القاهرة 8.25ص

يصل الاسكندريه 11.25ص

قطار رقم 1011 روسي (اسوان / القاهرة)

قيام اسوان 11.20م

يصل القاهرة 1.15م

سعر التذكرة 85 جنيها

قطار رقم 1004 روسي (القاهرة / اسوان)

قيام القاهرة 9.30ص

يصل اسوان 11.10م

سعر التذكرة 85 جنيها

قطار رقم 188 روسي (القاهرة / السد العالي)

قيام القاهرة 6.00م

يصل اسوان 10.50ص

يصل السد العالي 11.20ص

سعر التذكرة 85 جنيها

قطار رقم 1012 روسي (القاهرة / اسوان)

قيام القاهرة 8.20م

يصل اسوان 11.20ص

سعر التذكرة 85 جنيها

قطار رقم 1008 روسي (الاسكندريه / اسوان)

قيام الاسكندريه 7.40م

يصل القاهرة 10.50م

قيام القاهرة 11.15م

يصل اسوان 12.30م

قطار رقم 1010 روسي ( القاهرة / اسوان)

قيام القاهرة 12.05ص

يصل اسوان 2.30م

سعر التذكرة 85 جنيها

قطار رقم 159 روسي (الاقصر / القاهرة)

قيام الاقصر 6.00ص

يصل القاهرة 6.35م

سعر التذكرة 75 جنيها

قطار رقم 160 روسي ( القاهرة /الاقصر)

قيام القاهرة 12.15م

يصل الاقصر 12.30ص

سعر التذكرة 75 جنيها

قطار رقم 1007 روسي (سوهاج / القاهرة)

قيام سوهاج 5.00م

يصل القاهرة 11.55م

سعر التذكرة 55 جنيها

قطار رقم 1006 روسي (القاهرة / سوهاج)

قيام القاهرة 6.00ص

يصل سوهاج 1.30م

سعر التذكرة 55 جنيها

قطار رقم 165 روسي (اسيوط / القاهرة)

قيام اسيوط 6.00ص

يصل القاهرة 1.55م

سعر التذكرة 50 جنيها

قطار رقم 972 روسي (القاهرة / اسيوط)

قيام القاهرة 4.20م

يصل اسيوط 11.35م

سعر التذكرة 50 جنيها

قطار رقم 1131 روسي (القاهرة /الاسكندريه)

قيام القاهرة 5.50ص

يصل الإسكندرية 8.45ص

سعر التذكرة 50 جنيها



قطار رقم 1130 روسي (الاسكندريه / القاهرة)

قيام الاسكندريه 3.00م

يصل القاهرة6.05م

سعر التذكرة 50 جنيها

قطار رقم 1141 روسي (القاهرة / الاسماعيليه)

قيام القاهرة 1.05م

يصل الاسماعيليه 4.00م

سعر التذكرة 35 جنيها

قطار رقم 1140 (الإسماعيلية / القاهرة)

قيام الاسماعيليه 5.30م

يصل القاهرة 8.40م

سعر التذكرة 35 جنيها

قطار رقم 1151 (القاهرة / المنصوره)

قيام القاهرة 7.15ص

يصل المنصورة 9.40ص

سعر التذكرة 35 جنيها

قطار رقم 1150 (المنصورة / القاهرة)

قيام المنصورة 1.20م

يصل القاهرة 4.00م

سعر التذكرة 35 جنيها