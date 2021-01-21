شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي جميع مواعيد القطارات الروسية وأسعار التذاكر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت السكة الحديد من تشغيل 6 رحلات قطار تركيب عربات روسي الأحد الماضي، وبذلك يصل إجمالي عدد رحلات القطار الجديد 22 رحلة يوميًا للوجهين البحري والقبلي، وتمثل نحو ٢℅ من إجمالي عدد الرحلات اليومية التي تقوم الهيئة بتشغيلها يوميًا والبالغة نحو ٨٠٠ رحلة يوميًا.
«المصري اليوم» تقدم لقرائها مواعيد رحلات القطارات الروسية ومواعيد القيام والوصول وأسعار التذاكر، وهي كالتالي:
قطار رقم 1005 روسي (اسوان / القاهرة)
قيام اسوان 11.30ص
يصل القاهرة 12.50 ص
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 1013 روسي (اسوان /القاهرة)
قيام اسوان 1.50م
يصل القاهرة 3.55ص
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 187 روسي (السد العالي / القاهرة)
قيام السد العالي 5.30م
قيام اسوان 6.30م
يصل القاهرة 10.45ص
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 1009 روسي (اسوان / الاسكندريه)
قيام اسوان 7.20م
يصل القاهرة 8.05ص
قيام القاهرة 8.25ص
يصل الاسكندريه 11.25ص
قطار رقم 1011 روسي (اسوان / القاهرة)
قيام اسوان 11.20م
يصل القاهرة 1.15م
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 1004 روسي (القاهرة / اسوان)
قيام القاهرة 9.30ص
يصل اسوان 11.10م
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 188 روسي (القاهرة / السد العالي)
قيام القاهرة 6.00م
يصل اسوان 10.50ص
يصل السد العالي 11.20ص
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 1012 روسي (القاهرة / اسوان)
قيام القاهرة 8.20م
يصل اسوان 11.20ص
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 1008 روسي (الاسكندريه / اسوان)
قيام الاسكندريه 7.40م
يصل القاهرة 10.50م
قيام القاهرة 11.15م
يصل اسوان 12.30م
قطار رقم 1010 روسي ( القاهرة / اسوان)
قيام القاهرة 12.05ص
يصل اسوان 2.30م
سعر التذكرة 85 جنيها
قطار رقم 159 روسي (الاقصر / القاهرة)
قيام الاقصر 6.00ص
يصل القاهرة 6.35م
سعر التذكرة 75 جنيها
قطار رقم 160 روسي ( القاهرة /الاقصر)
قيام القاهرة 12.15م
يصل الاقصر 12.30ص
سعر التذكرة 75 جنيها
قطار رقم 1007 روسي (سوهاج / القاهرة)
قيام سوهاج 5.00م
يصل القاهرة 11.55م
سعر التذكرة 55 جنيها
قطار رقم 1006 روسي (القاهرة / سوهاج)
قيام القاهرة 6.00ص
يصل سوهاج 1.30م
سعر التذكرة 55 جنيها
قطار رقم 165 روسي (اسيوط / القاهرة)
قيام اسيوط 6.00ص
يصل القاهرة 1.55م
سعر التذكرة 50 جنيها
قطار رقم 972 روسي (القاهرة / اسيوط)
قيام القاهرة 4.20م
يصل اسيوط 11.35م
سعر التذكرة 50 جنيها
قطار رقم 1131 روسي (القاهرة /الاسكندريه)
قيام القاهرة 5.50ص
يصل الإسكندرية 8.45ص
سعر التذكرة 50 جنيها
قطار رقم 1130 روسي (الاسكندريه / القاهرة)
قيام الاسكندريه 3.00م
يصل القاهرة6.05م
سعر التذكرة 50 جنيها
قطار رقم 1141 روسي (القاهرة / الاسماعيليه)
قيام القاهرة 1.05م
يصل الاسماعيليه 4.00م
سعر التذكرة 35 جنيها
قطار رقم 1140 (الإسماعيلية / القاهرة)
قيام الاسماعيليه 5.30م
يصل القاهرة 8.40م
سعر التذكرة 35 جنيها
قطار رقم 1151 (القاهرة / المنصوره)
قيام القاهرة 7.15ص
يصل المنصورة 9.40ص
سعر التذكرة 35 جنيها
قطار رقم 1150 (المنصورة / القاهرة)
قيام المنصورة 1.20م
يصل القاهرة 4.00م
سعر التذكرة 35 جنيها
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