شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد وأماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي فترة السماح المحددة من الشركة المصرية للاتصالات لتكون آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي قبل تحويل الخط إلى نظام الاستقبال في يوم 14 فبراير2021 المقبل، وذلك عن فاتورة يناير 2021 والتى أصدرتها الشركة يوم 15 يناير 2021.

وتتم المحاسبة في فاتورة يناير المحاسبة عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2021، وأعدت الشركة جدول مواعيد مراحل التعامل مع العملاء فيما يتعلق بسداد فاتورة التليفون وتحديد فترة السماح وموعد تحويل الخط الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط ثم موعد رفع الخط من الخدمة مؤقتًا مع فرض غرامة تأخير.

يوم 15 يناير 2021 >>> أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي.

يوم 14 فبراير 2021 >>> موعد انتهاء فترة السماح لسداد فاتورة التليفون.

يوم 15 فبراير 2021 >>> موعد قيام الشركة المصرية للاتصالات بتحويل الخط إلى الاستقبال فقط.

يوم 14 مارس 2021 >>> موعد انتهاء فترة الاستقبال وسداد فاتورة الارضي دون دفع غرامة.

يوم 15 مارس 2021 >>> الموعد المحدد من الشركة المصري للاتصالات لرفع الخط مؤقتًا من الخدمة وفرض غرامة تأخير على العملاء غير المسددين.

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي حتى 14 فبراير 2021 والسداد دون دفع غرامة أو منع المستخدم من الاتصال، ويمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي من خلال الاتصال برقم 140 من التليفون الأرضي، أو يمكن أيضًا معرفة فاتورة التليفون من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات والقيام بإدخال كود المحافظة ورقم التليفون، ويمكن الدخول مباشرة لموقع الشركة بالضغط هــنــــــــــا.

الأماكن المعتمدة من الشركة المصرية للاتصالات لسداد فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن دفع فاتورة التليفون الارضي من خلال عدة طرق وليس فقط عن طريق في السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات وأهم تلك الطرق هي الدفع عن طريق خدمة فوادفون كاش أو مكاتب البريد المصري أو خدمة فورى أوماكينات ATM الخاصة ببنكي الأهلي المصري وCIB أو خدمة خدماتي أو الدفع الالكتروني من خلال موقع الشركة وفق الرابط بأعلي.

فاتورة التليفون الارضي وآخر موعد للسداد من الشركة المصرية للاتصالات - صورة أرشيفية