شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: حملة تطعيم لقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية شهر يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن أجهزة المناعة وظيفتها الدفاع عن الجسم من الأشياء التي تهاجمه، والغالبية العظمى لديهم جهازا مناعيا قويا، ولكن وسائل الوقاية مهمة أيضا ويجب الاستمرار فيها، ولكن المصابين ببعض الأمراض التي تؤثر على المناعة يجب أن يكونوا أكثر حرصا ووقاية حتى لا يتعرضوا للإصابة، مشددا على أن وسائل الوقاية تحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الخميس، أن الشيء الوحيد المضمون هو اتباع كل الأساليب الوقائية، والاحترازية، واستخدام وسائل النظافة والكمامات.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن التعافي من فيروس كورونا مرتبط بالأعراض الموجودة لدى المصاب، واختفاؤها تماما، مشيرا إلى أن البقاء في العزل 14 يوما أكثر أمانا، وحرصا على حياة المصابين، والمخالطين، وأصدقاء وزملاء المصاب يجب أن يلتزم بالعزل لمدة 14 يوما حتى لو تعافى قبل ذلك.

وذكر أن حملة تطعيم لقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية شهر يناير بإذن الله، معقبًا: «التطعيمات في البداية ستكون للكوادر الطبية، ثم الحالات الأكثر احتياجا».

وتابع أن مصر تعاقدت على عدة انواع من اللقاحات المعتمدة من قبل هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن اللقاح الصيني سينو فارم حصل على الاعتماد من مصر، ولقاح أكسفورد قريبًا سيعتمد في مصر المعروف بشركة «استرازينكا».

وأشار إلى أن مصر تتفاوض على كل أنواع لقاحات كورونا وليس نوعًا واحد، وهذا ناتج من أن كل الشركات التي تنتج اللقاحات غير قادرة على تقديم كافة احتياجات العالم في وقت واحد.